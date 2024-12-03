«Если «Спартак» продаст Угальде, то вместо борьбы за чемпионство будет по традиции бороться за выживание». Губерниев о красно-белых

Дмитрий Губерниев высказался о влиянии Манфреда Угальде на игру «Спартака».

Нападающий красно-белых лидирует в гонке лучших бомбардиров Мир РПЛ с 14 голами.

«Если «Спартак» продаст Угальде, то вместо борьбы за чемпионство будет по традиции бороться за выживание. Команда только расцвела, и люди уже прикидывают шансы не только в борьбе за медали, но и за чемпионство.

«Спартак» должен быть сильным. Я всегда про это говорю. Мы все критикуем «Спартак», потому что мы его любим без памяти. Конечно, нужно иметь сбалансированный состав, чтобы бороться за чемпионство. И Угальде, без сомнения, самый твердый член основного состава «Спартака », – сказал комментатор «Матч ТВ».

Манфред Угальде: «Спартак» хочет выиграть РПЛ. Мы должны верить, что можем стать чемпионами»