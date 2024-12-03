«Если «Спартак» продаст Угальде, то вместо борьбы за чемпионство будет по традиции бороться за выживание». Губерниев о красно-белых
Дмитрий Губерниев высказался о влиянии Манфреда Угальде на игру «Спартака».
Нападающий красно-белых лидирует в гонке лучших бомбардиров Мир РПЛ с 14 голами.
«Если «Спартак» продаст Угальде, то вместо борьбы за чемпионство будет по традиции бороться за выживание. Команда только расцвела, и люди уже прикидывают шансы не только в борьбе за медали, но и за чемпионство.
«Спартак» должен быть сильным. Я всегда про это говорю. Мы все критикуем «Спартак», потому что мы его любим без памяти. Конечно, нужно иметь сбалансированный состав, чтобы бороться за чемпионство. И Угальде, без сомнения, самый твердый член основного состава «Спартака», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Манфред Угальде: «Спартак» хочет выиграть РПЛ. Мы должны верить, что можем стать чемпионами»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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