Угальде первым в истории России забил 8 голов за 3 матча чемпионата («100 бомбардиров»)
Манфред Угальде установил рекорд чемпионата России.
Нападающий «Спартака» в трех последних турах Мир РПЛ отметился двумя дублями и одним покером.
Согласно подсчетам телеграм-канала «100 бомбардиров», костариканец стал первым футболистом в истории чемпионата России, которому удалось забить 8 мячей на отрезке в три игры.
Еще у четверых было по 7 голов: у Артема Дзюбы, Сейду Думбия, Вагнера Лава и Игоря Симутенкова.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «100 бомбардиров»
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