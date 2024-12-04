Угальде первым в истории России забил 8 голов за 3 матча чемпионата («100 бомбардиров»)

Манфред Угальде установил рекорд чемпионата России.

Нападающий «Спартака » в трех последних турах Мир РПЛ отметился двумя дублями и одним покером.

Согласно подсчетам телеграм-канала «100 бомбардиров», костариканец стал первым футболистом в истории чемпионата России, которому удалось забить 8 мячей на отрезке в три игры.

Еще у четверых было по 7 голов: у Артема Дзюбы , Сейду Думбия , Вагнера Лава и Игоря Симутенкова.