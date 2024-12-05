Артета о 2:0 с «МЮ»: «Арсенал» заслужил победу, думаю. Не знал, что «Ливерпуль» потерял очки, но выиграть АПЛ сложно»

Микель Артета высказался после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Я очень рад, это был особенный вечер на этом невероятном стадионе. Думаю, мы заслужили победу в этой игре. Мы изменили состав из-за нескольких травм, но какая энергия царила на стадионе!

Во втором тайме мы кое-что изменили, команда была великолепна. Мы должны побеждать с любым результатом – давайте продолжать в том же духе.

Я не знал [что «Ливерпуль » потерял очки], потому что был счастлив, празднуя победу в раздевалке. Мы получили эту новость, но выиграть лигу сложно. Еще слишком рано», – сказал главный тренер «Арсенала ».