Артета о 2:0 с «МЮ»: «Арсенал» заслужил победу, думаю. Не знал, что «Ливерпуль» потерял очки, но выиграть АПЛ сложно»
Микель Артета высказался после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0).
«Я очень рад, это был особенный вечер на этом невероятном стадионе. Думаю, мы заслужили победу в этой игре. Мы изменили состав из-за нескольких травм, но какая энергия царила на стадионе!
Во втором тайме мы кое-что изменили, команда была великолепна. Мы должны побеждать с любым результатом – давайте продолжать в том же духе.
Я не знал [что «Ливерпуль» потерял очки], потому что был счастлив, празднуя победу в раздевалке. Мы получили эту новость, но выиграть лигу сложно. Еще слишком рано», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости