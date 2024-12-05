«МЮ» проиграл впервые после увольнения тен Хага – «Арсеналу». Было 7 матчей без поражений

«Манчестер Юнайтед» проиграл впервые после увольнения Эрика тен Хага.

В четвертом матче под руководством Рубена Аморима манкунианцы уступили на выезде «Арсеналу » (0:2) в 14-м туре АПЛ.

В трех предыдущих играх «МЮ » обыграл «Буде-Глимт» в Лиге Европы (3:2), а также сыграл вничью с «Ипсвичем» (1:1) и разгромил «Эвертон» (4:0) в АПЛ .

Перед этим команда не проиграла в 4 матчах при исполняющем обязанности главного тренера Руде ван Нистелрое, одержав три победы и один раз сыграв вничью.

Таким образом, серия без поражений после отставки Эрика тен Хага продлилась 7 матчей.