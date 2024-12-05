Райс о 2:0 с «МЮ»: «Арсенал» мог забить 3 или 4 гола. «Ливерпуль» потерял очки, они в 7 баллах от нас – посмотрим, что будет дальше»

Деклан Райс считает, что «Арсенал» мог забить больше голов в ворота «МЮ».

В 14-м туре АПЛ «канониры» одержали победу со счетом 2:0.

«Что за вечер! У «Манчестер Юнайтед » новый тренер, поэтому мы знали, что нам предстоит испытание. Мы придерживались плана на игру и могли бы забить 3 или 4 гола.

Подача углового – это шанс забить. Оба гола забиты с угловых, [тренер по стандартам] Нико [Джовер] будет в восторге, и я тоже очень рад. Я знаю, с какой силой мне нужно ударить по мячу, и это просто повторение. Я сделал несколько хороших подач и мог бы сделать пару ассистов, так что было приятно отдать один.

Когда что-то не ладится в чемпионате, вас списывают со счетов. Мы держимся вместе как команда, и мы знали, что наши результаты были недостаточно хороши, но теперь мы начинаем замечать изменения. Люди отрываются от реальности. Нужно лишь быть готовыми в феврале. «Ливерпуль » потерял очки, они в семи очках от нас – посмотрим, что будет дальше», – сказал полузащитник «Арсенала » в интервью Amazon Prime.