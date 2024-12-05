Аморим о 0:2 с «Арсеналом»: «Игроки «МЮ» контролировали матч, но стандарты изменили игру. Они могут поставить очень много футболистов рядом с вратарем, за мяч бороться практически невозможно»

Рубен Аморим оценил игру «МЮ» в матче с «Арсеналом».

«Юнайтед» проиграл в гостях «канонирам» со счетом 0:2. Оба гола манкунианцы пропустили после розыгрышей угловых.

«Стандартные положения изменили игру. Мы могли быть более агрессивны у штрафной «Арсенала ». До этих стандартов у обеих команд было не так уж много моментов, стандарты убили игру.

Они могут поставить очень много игроков рядом с вратарем, за мяч бороться практически невозможно, но нам удавалось защищаться и мы уже понимаем, что должны быть лучше.

Мы действовали с самоотдачей и проиграли из-за стандартов. Забей Маттейс [де Лигт ], ситуация была бы иной. Мы пытались играть, но они очень организованная команда, им трудно забить.

Чувствовал, что игроки контролировали матч, но во втором тайме стандарты изменили игру», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед ».