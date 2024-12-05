«Арсенал» забил 22 гола с угловых с начала прошлого сезона АПЛ. Это лучший результат в лиге на этом отрезке

«Арсенал» больше всех забил с угловых с начала прошлого сезона АПЛ.

Сегодня «канониры» дважды забили «Манчестер Юнайтед» (2:0, второй тайм) при розыгрыше угловых. Голами отличились Юрриен Тимбер и Вильям Салиба.

В общей сложности команда Микеля Артеты забила 22 гола с угловых ударов с начала сезона-2023/24 в чемпионате Англии.

Это лучший результат среди всех клубов Премьер-лиги на этом отрезке.