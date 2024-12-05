«Ливерпуль» после ошибки Келлехера пропустил 3-й гол на 90-й минуте матча с «Ньюкаслом». Голкипер не стал выбивать мяч после подачи штрафного, думая, что он уходит за пределы поля
Ошибка Куивина Келлехера привела к голу «Ньюкасла» в концовке матча.
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (3:3) на выезде в 14-м туре АПЛ.
На 90-й минуте при счете 3:2 в пользу «Ливерпуля» Келлехер не попытался дотянуться до мяча после подачи со стандарта и убрал руки, думая, что мяч уходит за пределы поля. Однако защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер не дал мячу уйти за линию поля и сравнял счет ударом в падении с острого угла.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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