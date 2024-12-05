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Салах установил рекорд АПЛ по матчам с голом и пасом. Вингер «Ливерпуля» обошел Руни, проведя на 214 игр меньше

Мохамед Салах стал рекордсменом АПЛ.

Вингер «Ливерпуля» ассистировал Кертису Джонсу на 50-й минуте игры с «Ньюкаслом», а на 68-й забил сам.

Это 37-й матч Премьер-лиги, в котором египтянину удалось и забить, и сделать результативную передачу.

Он обошел Уэйна Руни и стал новым рекордсменом лиги, хотя провел на 214 матчей меньше, чем англичанин.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
logoЛиверпуль
logoУэйн Руни
logoНьюкасл
рекорды
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
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