Слот о 3:3 с «Ньюкаслом»: «Ливерпуль» был великолепен во 2-м тайме, но недостаточно хорош в 1-м. Салах забивает всегда, когда он нам нужен – надеемся, он еще долго будет так продолжать»

Арне Слот оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом».

Встреча команд в 14-м туре АПЛ завершилась вничью (3:3).

«У меня смешанные чувства – мы были великолепны во втором тайме, но в первом были недостаточно хороши. Возможно, счет 3:3 заслужен по игре.

Соперник был очень агрессивен и заставлял нас совершать ошибки, но во втором тайме мы были намного лучше. Я знал, что игру можно изменить, мы намного лучше владели мячом.

После недели, которую мы провели, мы смогли изменить ход игры, и это очень позитивный момент. Каждый раз, когда Мо Салах нужен нам, он забивает.

Мы надеемся и ждем, что он сможет продолжать в том же духе еще долго. Он был великолепен во втором тайме, он сделал для нас много особенного», – сказал главный тренер «Ливерпуля » в интервью Amazon Prime.