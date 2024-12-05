Слот о 3:3 с «Ньюкаслом»: «Ливерпуль» был великолепен во 2-м тайме, но недостаточно хорош в 1-м. Салах забивает всегда, когда он нам нужен – надеемся, он еще долго будет так продолжать»
Арне Слот оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом».
Встреча команд в 14-м туре АПЛ завершилась вничью (3:3).
«У меня смешанные чувства – мы были великолепны во втором тайме, но в первом были недостаточно хороши. Возможно, счет 3:3 заслужен по игре.
Соперник был очень агрессивен и заставлял нас совершать ошибки, но во втором тайме мы были намного лучше. Я знал, что игру можно изменить, мы намного лучше владели мячом.
После недели, которую мы провели, мы смогли изменить ход игры, и это очень позитивный момент. Каждый раз, когда Мо Салах нужен нам, он забивает.
Мы надеемся и ждем, что он сможет продолжать в том же духе еще долго. Он был великолепен во втором тайме, он сделал для нас много особенного», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Amazon Prime.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости