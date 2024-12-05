«Ливерпуль» не проигрывает 17 матчей – 15 побед и 2 ничьи во всех турнирах

«Ливерпуль» не проигрывает во всех турнирах более 2 месяцев.

Сегодня команда Арне Слота сыграла вничью с «Ньюкаслом » (3:3) в 14-м туре АПЛ .

В 17 последних матчах во всех турнирах «Ливерпуль » одержал 15 побед и дважды сыграл вничью. Последний раз мерсисайдцы проигрывали 14 сентября в матче с «Ноттингем Форест» (0:1).

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Эвертоном». Игра пройдет в субботу, 7 декабря.