«Ливерпуль» не проигрывает 17 матчей – 15 побед и 2 ничьи во всех турнирах
«Ливерпуль» не проигрывает во всех турнирах более 2 месяцев.
Сегодня команда Арне Слота сыграла вничью с «Ньюкаслом» (3:3) в 14-м туре АПЛ.
В 17 последних матчах во всех турнирах «Ливерпуль» одержал 15 побед и дважды сыграл вничью. Последний раз мерсисайдцы проигрывали 14 сентября в матче с «Ноттингем Форест» (0:1).
В следующем матче «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Эвертоном». Игра пройдет в субботу, 7 декабря.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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