«МЮ» при Амориме выиграл 1 из 3 матчей в АПЛ

Рубен Аморим стартовал с 1 победы в 3 турах АПЛ.

Сегодня «Манчестер Юнайтед » потерпел поражение от «Арсенала » в 14-м туре – 0:2.

Ранее под руководством португальского специалиста манкунианцы сыграли в чемпионате вничью с «Ипсвичем» (1:1) и разгромили «Эвертон» (4:0).

7 декабря «МЮ» примет «Ноттингем Форест».