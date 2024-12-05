«МЮ» при Амориме выиграл 1 из 3 матчей в АПЛ
Рубен Аморим стартовал с 1 победы в 3 турах АПЛ.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Арсенала» в 14-м туре – 0:2.
Ранее под руководством португальского специалиста манкунианцы сыграли в чемпионате вничью с «Ипсвичем» (1:1) и разгромили «Эвертон» (4:0).
7 декабря «МЮ» примет «Ноттингем Форест».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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