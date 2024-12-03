Чемпионат Англии. «Лестер» против «Вест Хэма», в среду «Ман Сити» примет «Форест», «МЮ» – «Арсенал», «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом»

«Ипсвич» сыграет с «Кристал Пэлас» в 14-м туре АПЛ.

Также во вторник «Лестер » встретится с «Вест Хэмом ».

В среду «Челси » проведет гостевой матч с «Саутгемптоном », «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» примет «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед » сойдется с «Арсеналом».

В четверг «Фулхэм» сыграет с «Брайтоном», «Борнмут» – с «Тоттенхэмом».

Чемпионат Англии

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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