Чемпионат Англии. «Лестер» против «Вест Хэма», в среду «Ман Сити» примет «Форест», «МЮ» – «Арсенал», «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом»
«Ипсвич» сыграет с «Кристал Пэлас» в 14-м туре АПЛ.
Также во вторник «Лестер» встретится с «Вест Хэмом».
В среду «Челси» проведет гостевой матч с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» примет «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» сойдется с «Арсеналом».
В четверг «Фулхэм» сыграет с «Брайтоном», «Борнмут» – с «Тоттенхэмом».
Чемпионат Англии
14-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости