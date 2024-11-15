Мбаппе хочет сосредоточиться на «Реале» в ближайшие месяцы. Француз открыто говорил об этом в сборной, куда не хотел приезжать еще в сентябре (L’Équipe)

Килиан Мбаппе предпочитает сосредоточиться на «Реале» вместо сборной Франции.

Как сообщает L’Équipe, во время сентябрьского сбора, на который он изначально не хотел приезжать, нападающий открыто говорил партнерам по команде о желании отдать приоритет «Реалу» в ближайшие месяцы.

Подчеркивается, что данное решение было принято для того, чтобы обеспечить пиковую физическую форму, поскольку француз надеется завоевать коллективные и индивидуальные титулы. В частности, речь шла о «Золотом мяче».

Напомним, капитан сборной Франции отсутствовал на сборах в октябре из-за повреждения, а также не был вызван в команду в ноябре по решению главного тренера Дидье Дешама.

В окружении Мбаппе не согласны со словами Дешама про невызов Килиана по собственному решению: «Это неверная или неполная информация»