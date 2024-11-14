«Оставьте Мбаппе в покое, пожалуйста». Дешам об отсутствии Килиана в сборной Франции

Дидье Дешам призвал пока забыть о Килиане Мбаппе.

Главный тренер сборной Франции , услышав вопрос об отсутствии форварда в заявке команды на матчи Лиги наций, сперва удивился, что об этом не спросили пораньше, а затем дал ответ.

«Слушайте, я сказал то, что сказал. Можете говорить и интерпретировать так, как пожелаете.

У меня впереди матч. В команде 23 футболиста. Килиана здесь нет – оставьте его в покое, пожалуйста», – сказал Дешам на пресс-конференции.