  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бове может потребоваться кардиовертер-дефибриллятор. Хавбек «Фиорентины» не сможет играть в Италии после имплантации
4

Бове может потребоваться кардиовертер-дефибриллятор. Хавбек «Фиорентины» не сможет играть в Италии после имплантации

Эдоардо Бове, возможно, больше не сможет играть в Италии.

La Nazione сообщает, что для выявления возможного заболевания сердца, которое могло привести к потере хавбеком сознания во время игры «Фиорентины» с «Интером», потребуется от месяца до трех. С этой целью будут проведены генетические тесты.

Рассматривается вероятность того, что проблемы Бове стали проявлением врожденной аритмогенной кардиомиопатии – такой же дефект части сердечных мышц привел к смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори в 2018-м.

Профессор Доменико Коррадо, глава отделения генетических кардиомиопатий и спортивной кардиологии в Университете Падуи, заявил, что если такой диагноз будет подтвержден, то Эдоардо потребуется имплантация кардиовертера-дефибриллятора. Однако в таком случае он уже не сможет играть в Италии, где подобная практика запрещена.

«Кроме того, соревновательная деятельность может способствовать развитию основного структурного заболевания сердца, особенно если это генетическая кардиомиопатия», – подчеркнул Коррадо.

Следует отметить, что с аналогичной ситуацией, связанной с имплантацией кардиовертера-дефибриллятора, столкнулся в 2021 году Кристиан Эриксен, представлявший «Интер». Ему было запрещено не только играть, но и тренироваться в Италии.

Страшно за Бове: потерял сознание на поле, риск остановки сердца, вроде бы дышит в реанимации

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Nazione
logoЭдоардо Бове
logoсерия А Италия
logoЗдоровье
logoФиорентина
logoтравмы
logoДавиде Астори
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бове спрашивал, как посмотреть игру «Рома» – «Аталанта». Он настроен позитивно». Глава FIGC Гравина о хавбеке «Фиорентины», потерявшем сознание во время матча
3вчера, 09:20
«Фиорентина» о состоянии Бове: «Он в сознании, бодр, поговорил с семьей и командой. Врачи проведут дополнительные обследования для установления причин произошедшего»
32 декабря, 14:19
Бове в сознании и отвечает на вопросы, ему провели экстурбацию. Хавбек «Фиорентины» пройдет тесты в течение дня
392 декабря, 09:03
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ротен о Мбаппе: «Проблема в его уровне, а не в позиции – Килиану нужно больше бегать, чего ему не хватало в последние годы. С ним и Винисиусом в хорошей форме против «Реала» почти невозможно играть»
317 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Арсенала», «Ман Сити» примет «Форест», «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом», «Челси» в гостях у «Саутгемптона»
8023 минуты назад
Неценко признан комментатором года по версии «Комсомольской правды», Семшов – лучшим телеэкспертом
1727 минут назад
Мудрик не уйдет из «Челси» в январе. Клуб верит в украинца и не рассматривает ни аренду, ни продажу (Бен Джейкобс)
1035 минут назад
Журавель о стиле «наррадор»: «В Испании комментаторы работают с бывшими футболистами, у нас такой баланс не востребован – Мостовой, Семшов, Ширко быстро соскочили. Наша традиция по-своему хороша»
2740 минут назад
Вспомните, в какой форме играл «Ювентус» с Дель Пьеро и Зиданом?
42 минуты назадСпецпроект
Лещенко о судействе в матчах «Динамо»: «Ахмат» только валялся на поле, а судья потворствовал – из 90 минут играли 60. Карасев и прочие дают 7-8 минут дополнительного времени. Безобразие!»
9сегодня, 17:38
Гвардиола не утратил авторитета на фоне серии «Сити» без побед – игроки думают, что им повезло с тренером. В клубе считают, что против Пепа сыграли обстоятельства
28сегодня, 17:22
Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Атлетиком»
95сегодня, 17:20
Мостовой о «Спартаке»: «Абаскаль просто издевался над командой, его и знать никто не знал. Станкович – футбольный человек, знает все процессы изнутри»
40сегодня, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Саутгемптон» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
4сегодня, 08:10
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
62 минуты назад
«Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
112 минуты назад
Кобелев о голе Лещука: «Нонсенс, что о нем пишут уже 2-й день. Это ошибка Шелии, давайте не будем высасывать из пальца»
3 минуты назад
Лучано Моджи: «Ювентус» не готов к скудетто. Целью может быть 4-е место, «Наполи», «Аталанта» и «Интер» сильнее. Туринцам не хватает лидеров, были ошибки у Мотты и Джунтоли»
12 минут назад
Гехи о надписях «Я люблю Иисуса» и «Иисус любит тебя» на повязках: «Послание любви, правды и инклюзивности. Оно говорит само за себя»
213 минут назад
Дрогба о критике Мбаппе французами: «Разочарован неблагодарностью в его адрес. Он очень много сделал для Франции – внес вклад во 2-ю звезду, а 2 года назад едва не принес 3-ю»
14 минут назад
«Сити» приехал на «Этихад» на час раньше обычного. У команды Гвардиолы, не побеждавшей 7 матчей, игра с «Ноттингемом» в АПЛ
532 минуты назад
Кубок Испании. 2-й раунд. «Райо» Хамеса против «Унионистас» из 3-й лиги, «Вильярреал» в гостях у «Понтеведры», «Атлетико» сыграет с «Касереньо» в четверг
542 минуты назадLive
Депай об ориентирах при исполнении штрафных: «Роналду забивал убийственные мячи, у Неймара красивые удары и лучший контроль. Назвал бы Жуниньо, но у нас отношения не очень»
1248 минут назад