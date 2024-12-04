Бове может потребоваться кардиовертер-дефибриллятор. Хавбек «Фиорентины» не сможет играть в Италии после имплантации

Эдоардо Бове, возможно, больше не сможет играть в Италии.

La Nazione сообщает, что для выявления возможного заболевания сердца, которое могло привести к потере хавбеком сознания во время игры «Фиорентины» с «Интером», потребуется от месяца до трех. С этой целью будут проведены генетические тесты.

Рассматривается вероятность того, что проблемы Бове стали проявлением врожденной аритмогенной кардиомиопатии – такой же дефект части сердечных мышц привел к смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори в 2018-м.

Профессор Доменико Коррадо, глава отделения генетических кардиомиопатий и спортивной кардиологии в Университете Падуи, заявил, что если такой диагноз будет подтвержден, то Эдоардо потребуется имплантация кардиовертера-дефибриллятора. Однако в таком случае он уже не сможет играть в Италии, где подобная практика запрещена.

«Кроме того, соревновательная деятельность может способствовать развитию основного структурного заболевания сердца, особенно если это генетическая кардиомиопатия», – подчеркнул Коррадо.

Следует отметить, что с аналогичной ситуацией, связанной с имплантацией кардиовертера-дефибриллятора, столкнулся в 2021 году Кристиан Эриксен, представлявший «Интер». Ему было запрещено не только играть, но и тренироваться в Италии.

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