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«Бове спрашивал, как посмотреть игру «Рома» – «Аталанта». Он настроен позитивно». Глава FIGC Гравина о хавбеке «Фиорентины», потерявшем сознание во время матча

Эдоардо Бове хотел посмотреть матч «Ромы» с «Аталантой», находясь в больнице.

Об этом рассказал глава Федерации футбола Габриэле Гравина.

Бове упал на газон, потеряв сознание, на 17-й минуте матча Серии А против «Интера». 22-летнему игроку «Фиорентины», арендованному у «Ромы», долгое время оказывали медицинскую помощь, после чего его увезли на машине скорой помощи. Матч перенесли.

Позже стало известно, что у игрока произошел эпилептический припадок с остановкой сердца, он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. В понедельник «Фиорентина» сообщила, что Бове находится в сознании, футболист пообщался с семьей и командой.

«Он спрашивал, как ему посмотреть матч [«Ромы»] с «Аталантой». Он рад видеть товарищей по команде, друзей, ему рассказывают про матчи, он настроен очень позитивно.

Мы рады продемонстрировать сплоченность футбола, который пережил момент сильного страха и эмоций во время случившегося. У меня была возможность увидеться с его семьей, я очень доволен их удивительной гармонией и спокойствием. То же самое я увидел и в «Фиорентине», общаясь с Даниэле Праде, Алессандро Феррари и тренером Палладино. Я пообедал с ними, а затем решил провести немного времени с Эдоардо и перекинуться с ним парой слов.

Иногда в такие моменты футбол действительно демонстрирует свою силу как огромное сообщество, способное очень быстро и эффективно вмешаться», – сказал Габриэле Гравина.

Во вчерашнем матче 14-го тура чемпионата Италии «Рома» уступила «Аталанте» со счетом 0:2.

«Говорят, у клубов больше нет легенд, но это вина не только игроков. Клубы преследуют свои интересы без зазрения совести». Воспитанник «Ромы» Бове, перешедший в «Фиорентину» летом, о трансферах

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoЭдоардо Бове
logoФиорентина
logoЗдоровье
Габриэле Гравина
logoРаффаэле Палладино
logoРома
logoсерия А Италия
logoАталанта
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