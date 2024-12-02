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«Фиорентина» о состоянии Бове: «Он в сознании, бодр, поговорил с семьей и командой. Врачи проведут дополнительные обследования для установления причин произошедшего»

«Фиорентина» выпустила заявление о состоянии Эдоардо Бове.

На 17-й минуте матча Серии А с «Интером» хавбек «Фиорентины» упал на газон, потеряв сознание. 22-летнему игроку долгое время оказывали медицинскую помощь, после чего его увезли на машине скорой помощи. Матч перенесли.

Позже стало известно, что у игрока произошел эпилептический припадок с остановкой сердца. Он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии.

«Фиорентина» сообщает, что Эдоардо Бове спокойно провел ночь, утром его разбудили и провели экстурбацию (извлечение дыхательных трубок – Спортс’‘). В настоящее время он в сознании, бодр и осознает [происходящее].

Он поговорил с семьей, руководством клуба, тренером и товарищами по команде, которые окружили его, как только получили хорошие новости. В ближайшие дни будут проведены дополнительные обследования для установления причин, приведших к произошедшей вчера критической ситуации.

Врачи, лечащие футболиста, подтверждают, что диагностические исследования продолжаются.

«Фиорентина» благодарит Университетскую больницу Кареджи, всех врачей и персонал за работу, выполненную с большой человечностью и профессионализмом.

Спасибо также нашим болельщикам и всему футбольному миру, которые в этот деликатный момент проявили большое участие и внимание. Послания и поддержка принесли большое утешение как клубу, так и Эдоардо и его семье», – говорится в сообщении «Фиорентины».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Фиорентины»
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