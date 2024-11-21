«Алахуэленсе» из Коста-Рики готовится к суду с ФИФА из-за места на КЧМ-2025. В клубе возмущены участием в турнире мексиканских «Леона» и «Пачуки», у которых один владелец

Костариканский «Алахуэленсе» готов судиться с ФИФА за место на КЧМ-2025.

Самый титулованный клуб Коста-Рики, 30 раз становившийся чемпионом страны, занимает 1-е место в рейтинге КОНКАКАФ в Центральной Америке, но 40-е – в общем рейтинге конфедерации.

Представитель «Алахуэленсе» Марко Васкес отметил, что мексиканские «Леон» и «Пачука», которые примут участие в клубном чемпионате мира, принадлежат компании Grupo Pachuca. По правилам ФИФА клубы, принадлежащие одному владельцу, не могут участвовать в одном соревновании.

«Таковы правила ФИФА – клубы с одним владельцем не могут [выступать на одном турнире]. У двух мексиканских клубов один владелец, и свод правил понятен. Мы просим пересмотреть то, что установила сама ФИФА.

Мы наняли юридическую фирму в Испании, у них есть все детали», – сказал Васкес.

Жеребьевка клубного чемпионата мира состоится 5 декабря в Майами.