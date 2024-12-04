Агент Тюкавина о критике форварда от Лички: «Рабочий момент, футбола без эмоций не бывает. Газзаев мог стакан в стену кинуть в свое время»
– После матча с «Ахматом» Марцел Личка сказал, что был очень недоволен нападающими, в том числе Константином Тюкавиным. По его мнению, нападающие вышли без эмоций и должного отношения.
– Я особо такого не заметил, по крайней мере если говорить про Костю. Понятно, что если команда хочет за что‑то бороться, игроки должны показывать больше. Второй тайм был неплохой, как и вообще концовка.
– Как думаете, почему у тренера такие мысли возникли после игры?
– Это эмоции. Тренер каждый день видит футболистов – кто как работает. Удивляться тут нечему, тренер может иногда критиковать игроков.
Если говорить о старом поколении, то Газзаев в свое время мог стакан в стену кинуть. Футбола без эмоций не бывает. Ничего страшного не вижу, чисто рабочий момент, – сказал представитель футболиста Алексей Сафонов.
Личка о ничьей с «Ахматом»: «Тюкавин, Артур и Нгамале вышли без эмоций, атакующей линии было будто наплевать: выиграем – хорошо, проиграем – не страшно. Должен был поменять всех троих в перерыве»
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