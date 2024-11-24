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  • Личка про 1:1 с «Факелом»: «Соперник играл ва-банк, «Динамо» старалось отбиться, но не получилось на последних секундах. Обидно, когда ты так близок к победе»
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Личка про 1:1 с «Факелом»: «Соперник играл ва-банк, «Динамо» старалось отбиться, но не получилось на последних секундах. Обидно, когда ты так близок к победе»

Марцел Личка прокомментировал потерю очков в игре с «Факелом» (1:1).

«Обидно, когда ты так близок к победе в Воронеже… Грустно для команды. Бились, терпели эти все длинные кроссы в штрафную. У соперника была одна неплохая возможность во втором тайме, у нас их было две. Нужно биться до конца.

Марков и Каштанов – обученные игроки, сильные и высокие, с ними всегда тяжело играть.

С нашей стороны тоже была хорошая борьба. Понятно, что хотелось бы больше играть низом. Не хватило реализованных моментов, которые были у Фернандеса и Тюкавина.

Это футбол, соперник играл ва‑банк. Мы старались все отбивать, но не получилось на последних секундах игры», – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoРоберто Фернандес
logoЕвгений Марков
logoМарцел Личка
logoМатч ТВ
logoФакел
logoАлексей Каштанов
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Тюкавин
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