Личка про 1:1 с «Факелом»: «Соперник играл ва-банк, «Динамо» старалось отбиться, но не получилось на последних секундах. Обидно, когда ты так близок к победе»
Марцел Личка прокомментировал потерю очков в игре с «Факелом» (1:1).
«Обидно, когда ты так близок к победе в Воронеже… Грустно для команды. Бились, терпели эти все длинные кроссы в штрафную. У соперника была одна неплохая возможность во втором тайме, у нас их было две. Нужно биться до конца.
Марков и Каштанов – обученные игроки, сильные и высокие, с ними всегда тяжело играть.
С нашей стороны тоже была хорошая борьба. Понятно, что хотелось бы больше играть низом. Не хватило реализованных моментов, которые были у Фернандеса и Тюкавина.
Это футбол, соперник играл ва‑банк. Мы старались все отбивать, но не получилось на последних секундах игры», – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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