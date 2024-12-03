  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Личка о ничьей с «Ахматом»: «Тюкавин, Артур и Нгамале вышли без эмоций, атакующей линии было будто наплевать: выиграем – хорошо, проиграем – не страшно. Должен был поменять всех троих в перерыве»
31

Личка о ничьей с «Ахматом»: «Тюкавин, Артур и Нгамале вышли без эмоций, атакующей линии было будто наплевать: выиграем – хорошо, проиграем – не страшно. Должен был поменять всех троих в перерыве»

Марцел Личка раскритиковал игроков атакующей линии «Динамо» .

Бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) в матче 17-го тура Мир РПЛ

– Несмотря на гол Лещука и ничью, есть недовольство? Вам не показалось, что игрокам «Динамо» не хватило желания и эмоций?

– Очень недоволен и расстроен нашей игрой. Все трое нападающих – Константин Тюкавин, Артур Гомес и Муми Нгамале – вышли без эмоций и должного отношения к игре.

Ты можешь подняться на третье место, приблизиться к лидерам, а атакующей линии было будто наплевать на ситуацию. Выиграем – хорошо, проиграем – ничего страшного. И это меня раздражает.

В футболе всегда встречаются две команды, и обе хотят победить. Но когда с желанием играют только 6-7 человек, а остальные просто приехали побегать, тяжело ждать хороший результат.

– Недовольны только атакой?

– Да, я должен был поменять всех троих в перерыве.

– Почему не сделали этого?

– Потому что верил, что после слов в раздевалке они поменяют отношение. Например, Артур создал две неплохие ситуации один в один. Но этого мало! Для уровня таких игроков, как Гомес, Нгамале и Тюкавин, выступление было очень неудачным. Они могут намного больше, – заявил главный тренер московского «Динамо». 

Личка об 1:1 с «Ахматом»: «Очень плохая игра. Выходить без эмоций, гулять, как в городе – не понимаю этого. Если бы я говорил, что знаю, что Лещук забьет, это была бы неправда»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМуми Нгамале
logoМарцел Личка
logoКонстантин Тюкавин
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Лещук
logoАртур Гомес
logoАхмат
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Личка об 1:1 с «Ахматом»: «Очень плохая игра. Выходить без эмоций, гулять, как в городе – не понимаю этого. Если бы я говорил, что знаю, что Лещук забьет, это была бы неправда»
282 декабря, 18:42
Лещук про гол «Ахмату»: «Некоторые наши игроки просили вернуться. Это больше случай: просто касался мяча, он куда‑то вверх полетел, была неразбериха»
222 декабря, 18:32
Личка о победе над «Локомотивом»: «Динамо» хотело, старалось забить гол, и в концовке у нас получилось. В серии пенальти счастье чуть‑чуть к нам вернулось»
1328 ноября, 19:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У «Баварии» нет трофеев после трансфера Кейна: два ранних вылета из Кубка Германии, поражение в Суперкубке и пропуск следующего из-за 3-го места в Бундеслиге, вылет от «Реала» в ЛЧ
30вчера, 23:35
Нойер о красной в матче с «Байером»: «Это была ошибка, я должен это признать. Я извинился перед командой. Это оказало решающее влияние на ход игры»
15вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Лестер» победил «Вест Хэм», в среду «Ман Сити» примет «Форест», «МЮ» – «Арсенал», «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом»
44вчера, 22:21
«Байер» не проигрывает «Баварии» 5 матчей подряд – 3 победы и 2 ничьих
21вчера, 21:55
Из-за жары и Рамадана у ФИФА возникли трудности с определением дат проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии
20вчера, 21:54
Кубок Италии. 1/8 финала. «Милан» забил 6 голов «Сассуоло», «Болонья» разгромила «Монцу», «Лацио» и «Наполи» сыграют в четверг
13вчера, 21:52
«Бавария» не выигрывает Кубок Германии с 2020 года. Мюнхенцы вылетели из турнира, проиграв «Байеру» в 1/8 финала
20вчера, 21:52
«Милан» разгромил «Сассуоло» в Кубке Италии – 6:1! Чуквуэзе сделал дубль, Леау, Абрахам, Калабрия и Рейндерс забили
16вчера, 21:51
Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» уступила «Байеру», «Арминия» из 3-го дивизиона выбила «Фрайбургом», «Лейпциг» сыграет с «Айнтрахтом» в среду
24вчера, 21:42
«Бавария» вылетела из Кубка Германии, проиграв «Байеру» – 0:1. Нойер получил прямую красную на 17-й минуте
96вчера, 21:42
Ко всем новостям
Последние новости
Компани о 0:1 от «Байера»: «Удаление повлияло на игру, но игроки проявили характер. Нужно разграничивать тот факт, что мы вылетели, и то, что ребята сыграли очень хорошо»
2вчера, 22:55
«Милан» одержал 3 победы подряд впервые в сезоне. Команда Фонсеки не проигрывает 7 матчей кряду
вчера, 22:44
Фонсека о 6:1 с «Сассуоло»: «Очень хорошая игра, первый тайм был великолепен. Главное в таких матчах – не недооценивать соперника»
1вчера, 22:33
Ван Нистелрой выиграл дебютный матч во главе «Лестера» – победили «Вест Хэм» (3:1)
9вчера, 22:22
Кубок Испании. 2-й раунд. «Сельта» забила 7 голов «Саламанке», «Вальядолид» победил «Реал Авила», «Атлетико» сыграет с «Касереньо» в четверг
2вчера, 22:10
«Боруссия» готова отпустить Малена зимой. Вингера оценивают в 25-30 млн евро
5вчера, 22:09
Жена Смолова о жизни в частном доме: «С ребенком – намного удобнее, чем квартира. Хоть я и превратилась в «человека с тряпкой», потому что постоянно что-то пачкается»
13вчера, 22:07
В Химках организовали лекцию и показ фильма о Кержакове в рамках патриотической программы: «Жители могут поучаствовать в мастер-классах, выставках, встретиться с участниками СВО»
6вчера, 21:55
Жена Смолова о Краснодаре: «Точно не мой город. Федя уезжал на неделю на игры, без него очень тоскливо – вокруг серость. Хотя и в Москве серость, но здесь это ощущается иначе»
19вчера, 21:42
Желудков о Соболеве в «Зените»: «Не пойму, как из «Спартака» можно кого-то брать, это посторонний человек. В драке два года назад он прыгал ногами и даже бил кого-то, а сейчас обнимается со всеми»
14вчера, 21:33