Личка о ничьей с «Ахматом»: «Тюкавин, Артур и Нгамале вышли без эмоций, атакующей линии было будто наплевать: выиграем – хорошо, проиграем – не страшно. Должен был поменять всех троих в перерыве»

Марцел Личка раскритиковал игроков атакующей линии «Динамо» .

Бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) в матче 17-го тура Мир РПЛ .

– Несмотря на гол Лещука и ничью, есть недовольство? Вам не показалось, что игрокам «Динамо» не хватило желания и эмоций?

– Очень недоволен и расстроен нашей игрой. Все трое нападающих – Константин Тюкавин , Артур Гомес и Муми Нгамале – вышли без эмоций и должного отношения к игре.

Ты можешь подняться на третье место, приблизиться к лидерам, а атакующей линии было будто наплевать на ситуацию. Выиграем – хорошо, проиграем – ничего страшного. И это меня раздражает.

В футболе всегда встречаются две команды, и обе хотят победить. Но когда с желанием играют только 6-7 человек, а остальные просто приехали побегать, тяжело ждать хороший результат.

– Недовольны только атакой?

– Да, я должен был поменять всех троих в перерыве.

– Почему не сделали этого?

– Потому что верил, что после слов в раздевалке они поменяют отношение. Например, Артур создал две неплохие ситуации один в один. Но этого мало! Для уровня таких игроков, как Гомес, Нгамале и Тюкавин, выступление было очень неудачным. Они могут намного больше, – заявил главный тренер московского «Динамо».

Личка об 1:1 с «Ахматом»: «Очень плохая игра. Выходить без эмоций, гулять, как в городе – не понимаю этого. Если бы я говорил, что знаю, что Лещук забьет, это была бы неправда»