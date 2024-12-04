Лещенко о футболистах: «Покажут себя в одном сезоне, и уже к ним не подступиться, агенты сразу требуют каких-то несуразных денег»

Лев Лещенко раскритиковал футболистов, которые слишком рано зовут себя звездами.

«Человек показал себя в одном сезоне и уже ходит, к нему не подступиться. Агенты сразу требуют каких-то несуразных денег.

У тебя еще нет «избранного»! Написал одну песню или 2-3, и уже звезда. Вот когда будет «избранное», ты можешь гордиться. Ни у кого избранного нет!» – сказал народный артист России и болельщик «Динамо » Лещенко.