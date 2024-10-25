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Лещенко о пиве на стадионах: «Подумаешь, люди выпьют по банке. Ну и что с того? Мы давно живем не в том веке, чтобы все запрещать» 

Лев Лещенко поддержал возможное возобновление продажи пива на стадионах.

«Я считаю это решение правильным. Речь же идет об индустрии развлечений. Подумаешь, люди выпьют по банке пива. Ну и что с того? Я не знаю, как в таких случаях поступают за границей, но это и неважно. 

Я вообще выступаю за отмену паспорта болельщика. И пусть разрешат пиво пить. Мы давно живем не в том веке, чтобы все запрещать. У нас единственное, что осталось, – это футбол и культура», – сказал народный артист РСФСР.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Абзац»
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алкоголь и спорт
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