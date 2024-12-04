Лев Лещенко: «У нас в футболе безумная стагнация. Зачем нужны эти миллиарды без еврокубков? Наигрывайте русских ребят. Хоккей развивается, а здесь какое-то болото»

Лев Лещенко заявил о «безумной стагнации» в российском футболе.

– У нас в футболе безумная стагнация. Раньше была возможность играть в еврокубках, был какой-то интерес. Сейчас зачем нужны эти миллиарды? Наигрывайте русских ребят, они все равно никуда не ездят. Играть с Вьетнамом – смехотворно. Или с Брунеем, где выступают лавочники и кондитеры.

Мы же трепетно к этому относимся. Я сижу дома и переживаю. Для меня это моя вторая жизнь. У каждого динамовского болельщика то же самое. Это хобби, настроение. Об этом очень жестко надо говорить, и управленцы должны работать, понимаете?

А у нас, к сожалению, всем владеют агенты. Все запустили настолько, что они там диктуют: этот стоит столько, этого нельзя. Сделайте жесткую систему и все. Какие-то планки в конце концов можно поднять. Даже в НБА они есть, хотя и большие.

– В хоккее потолок зарплат есть.

– Как-то ушел от хоккея, потому что не очень интересно смотреть в последнее время. Но хоккей в любом случае развивается. Игроки уезжают заграницу, возвращаются, идет круговорот. Селекция интересно выстроена. А здесь какое-то настоящее болото.

– И оттуда всем надо выбираться.

– Я не знаю, как выбираться. Надо быть интегрированным, чтобы рассуждать. Может быть, есть какие-то подводные течения. Об этом можно много говорить, но я не хочу.

Расстраиваюсь после такого футбола, двое-трое суток не могу отойти. Это ведь по жизни несправедливо! Не соответствует настоящему уровню, – сказал народный артист России Лещенко .