Тренер «Пэлас» о Гехи и радужной повязке: «Все мы в спорте против дискриминации и насилия, и Марк в том числе»

Тренер «Кристал Пэлас» поддержал Марка Гехи на фоне скандала с радужной повязкой.

На прошлой неделе в Премьер-лиге проводилась акция Rainbow Laces, в рамках которой капитаны команд должны были выйти на поле с повязками радужных цветов.

30 ноября защитник «Кристал Пэлас » вышел на матч АПЛ с «Ньюкаслом » (1:1) с радужной капитанской повязкой. На ней он написал: «Я люблю Иисуса». Утверждалось, что FA может наказать Гехи, так как религиозные лозунги запрещены. Позже стало известно, что 24-летнего игрока сборной Англии не накажут – ассоциация лишь напомнит Марку о запрете на религиозные лозунги.

На следующий матч, с «Ипсвичем » (1:0), Гехи вышел с повязкой, на которой написал «Иисус любит тебя». FA решила снова не наказывать Гехи.

«Я думаю, нам следует успокоиться. Все знают Марка, все знают, что он отличный игрок, личность, очень скромный парень. Все сейчас против дискриминации, и Марк в том числе.

Я думаю, у нас у всех одинаковое мнение. Мы в спорте всегда против дискриминации и любого рода насилия, и Марк в том числе», – сказал Оливер Гласнер в интервью Amazon Prime.