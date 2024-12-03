Гехи написал «Иисус любит тебя» на повязке, с которой вышел на матч с «Ипсвичем». FA напоминала капитану «Кристал Пэлас» о запрете на религиозные лозунги

Марк Гехи проигнорировал напоминание FA о надписях на капитанской повязке.

Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) решила не наказывать защитника «Кристал Пэлас » за надпись «Я люблю Иисуса» на радужной капитанской повязке, в которой он вышел на матч АПЛ с «Ньюкаслом» (1:1).

Сообщалось, что организация планировала связаться с игроком и клубом и напомнить им о правиле, согласно которому на экипировке не должно быть никаких политических, религиозных или личных лозунгов, заявлений или изображений.

Сегодня Гехи снова нанес религиозную надпись на повязку, с которой вышел на матч против «Ипсвича » (0:0, первый тайм). Она гласит «Иисус любит тебя».