  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Руни о словах ван Дейка про «поверхностную» критику: «Вирджил лучший защитник в мире последние 5 лет. Он скажет, что не был в лучшей форме в этом сезоне, если будет честен с собой»
Руни о словах ван Дейка про «поверхностную» критику: «Вирджил лучший защитник в мире последние 5 лет. Он скажет, что не был в лучшей форме в этом сезоне, если будет честен с собой»

Уэйн Руни: ван Дейк не был в лучшей форме в этом сезоне.

Уэйн Руни ответил на слова Вирджила ван Дейк о критике лидеров «Ливерпуля» с его стороны.

Ранее капитан «красных» заявил: «Я не слышал его в прошлом году. Меня это не задевает. Конкретно об этом игроке, который, несомненно, является легендой и значимой фигурой в мире футбола, вдохновившей многих, я могу сказать только хорошее, но его критику я бы назвал слегка поверхностной».

«Это мое личное мнение. Легко винить всех игроков, но он, конечно же, как и все остальные, понимает, что мы делаем это, пытаясь помочь каждому выбраться из этой ситуации.

Вирджил ван Дейк похож на Салаха: последние пять лет он был одним из лучших, если не лучшим, защитником в мире. В прошлом году было сложно сказать что-то плохое, потому что они были настолько хороши, и он был настолько хорош.

Уверен, он выйдет и скажет, что, вероятно, не был в лучшей форме в этом сезоне, если будет честен с собой. И твоя обязанность как капитана, если что-то идет не так, – это поговорить с партнерами по команде, созвать встречи, и именно об этом я и говорил. Я уверен, что он должен был этим заниматься как капитан и лидер.

Я очень уважаю Вирджила, считаю его фантастическим игроком. Моя задача как эксперта – высказывать свое мнение о том, что я чувствую. Уверен, если вы спросите его или Арне Слота, он, вероятно, не был так хорош, как в последние несколько лет. Это мой комментарий, которого я придерживаюсь», – заявил экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» в подкасте The Wayne Rooney Show.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
