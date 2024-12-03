FA может наказать Гехи из «Кристал Пэлас» за надпись «Я люблю Иисуса» на радужной повязке. Религиозные лозунги запрещены

Капитана «Кристал Пэлас» могут наказать за надпись о любви к Иисусу на повязке.

На прошлой неделе в Премьер-лиге проводилась акция Rainbow Laces. В рамках нее капитаны команд должны были выйти на поле с повязками радужных цветов.

30 ноября Марк Гехи вышел на матч АПЛ «Кристал Пэлас » – «Ньюкасл» (1:1) с радужной капитанской повязкой. На ней защитник «Пэлас» написал: «Я люблю Иисуса».

По данным The Athletic и ESPN, Футбольная ассоциация Англии (FA) может наказать Гехи. Правила гласят: «На экипировке не должно быть никаких политических, религиозных или личных лозунгов, заявлений или изображений».

Капитан «Ипсвича» Морси отказался надевать радужную повязку из-за религиозных убеждений. В клубе заявили, что уважают решение игрока-мусульманина