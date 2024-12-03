FA напомнит Гехи и «Кристал Пэлас» о запрете на религиозные лозунги, но не накажет. Защитник написал «Я люблю Иисуса» на радужной повязке

Марка Гехи не накажут за надпись о любви к Иисусу на радужной повязке.

Ранее стало известно , что Футбольная ассоциация Англии (FA) может наказать защитника «Кристал Пэлас » за надпись «Я люблю Иисуса» на радужной капитанской повязке, в которой он вышел на матч АПЛ с «Ньюкаслом» (1:1). Правила гласят: «На экипировке не должно быть никаких политических, религиозных или личных лозунгов, заявлений или изображений».

По данным Sky Sports и других СМИ, FA свяжется с игроком и клубом и официально напомнит им об указанном правиле. Гехи не накажут.

Капитан «Ипсвича» Морси отказался надевать радужную повязку из-за религиозных убеждений. В клубе заявили, что уважают решение игрока-мусульманина