  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • FA напомнит Гехи и «Кристал Пэлас» о запрете на религиозные лозунги, но не накажет. Защитник написал «Я люблю Иисуса» на радужной повязке
45

FA напомнит Гехи и «Кристал Пэлас» о запрете на религиозные лозунги, но не накажет. Защитник написал «Я люблю Иисуса» на радужной повязке

Марка Гехи не накажут за надпись о любви к Иисусу на радужной повязке.

Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) может наказать защитника «Кристал Пэлас» за надпись «Я люблю Иисуса» на радужной капитанской повязке, в которой он вышел на матч АПЛ с «Ньюкаслом» (1:1). Правила гласят: «На экипировке не должно быть никаких политических, религиозных или личных лозунгов, заявлений или изображений».

По данным Sky Sports и других СМИ, FA свяжется с игроком и клубом и официально напомнит им об указанном правиле. Гехи не накажут.

Капитан «Ипсвича» Морси отказался надевать радужную повязку из-за религиозных убеждений. В клубе заявили, что уважают решение игрока-мусульманина

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sports
logoКристал Пэлас
религия
logoМарк Гехи
logoФутбольная ассоциация Англии
logoпремьер-лига Англия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
FA может наказать Гехи из «Кристал Пэлас» за надпись «Я люблю Иисуса» на радужной повязке. Религиозные лозунги запрещены
90сегодня, 11:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Маркиньос: «Спартак» может бороться за титул в этом сезоне. Сейчас мы едины, работаем как одна команда и бьемся друг за друга»
1038 минут назад
Алип избежал перелома в матче с «Крыльями». Защитник «Зенита» подвернул стопу и пропустит около трех недель («СЭ»)
1944 минуты назад
«Монако» готов предложить около 15 млн евро за Файзуллаева. ЦСКА не продаст хавбека зимой («РБ Спорт»)
6052 минуты назад
«Реал» планирует подписать Трента летом бесплатно. В клубе считают, что зимой «Ливерпуль» потребует за защитника большую сумму, несмотря на истекающий контракт (The Telegraph)
37сегодня, 14:44
Джикия о легионерах в РПЛ: «Много иностранцев – это плохо, думаю. Хочется, чтобы играли наши ребята, которые ничем не хуже»
39сегодня, 14:33
DFB может наказать Сане за удар локтем в лицо Гроссу в матче с «Боруссией». Судья и ВАР не увидели действия вингера «Баварии»
4сегодня, 14:26
Аль-Хелайфи о Салахе и «ПСЖ»: «Неправда. Любой клуб хотел бы подписать Мохамеда, но мы никогда его не рассматривали»
6сегодня, 14:11
Джикия мог перейти в «Локомотив» летом: «Это бы меня очень устроило. Но они вели Монтеса»
17сегодня, 13:50
Пеп о шансах «Сити» на чемпионство: «Думать о большой цели сейчас – ошибка, нужно двигаться шаг за шагом. Мы не так уж далеки от 2-го места, но нужна стабильность»
17сегодня, 13:44
Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Мальорки», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
35сегодня, 13:36
Ко всем новостям
Последние новости
Ван Нистелрой был расстроен уходом из «МЮ»: «Было больно покидать клуб. Я хотел остаться, чтобы продолжать помогать команде»
8 минут назад
«Бавария» делала запрос по 19-летнему хавбеку «Хоффенхайма» Бисхофу и рассматривает его трансфер летом. Контракт игрока истекает в 2025-м
124 минуты назад
Сторожук о Сафонове: «В «ПСЖ» не берут абы кого. Игра Доннаруммы способствует, чтобы первым номером был Матвей. Он обладает высоким набором качеств, силен ментально»
28 минут назад
Ромащенко о «Спартаке»: «Движется чемпионской поступью. Игра при Станковиче мне нравится больше, чем при Абаскале»
540 минут назад
Дота-стример Nix с 912 тысячами фолловеров на Твиче: «Стадион в Краснодаре лучше, чем на «Динамо». Он очень круто сделан»
344 минуты назад
Лещук о голе «Ахмату»: «Можно будет повспоминать потом, но результат оставил неприятные чувства. «Динамо» скорее потеряло два очка, чем заработало одно»
459 минут назад
Анчелотти об обороне «Реала»: «Тчуамени готов сыграть с «Атлетиком» – он важен для нас, проявил себя и в защите, и как опорник. Асенсио заслужил считаться игроком основы»
4сегодня, 14:01
Лига чемпионов Азии. «Пахтакор» принимает «Аль-Айн», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Гарафой»
15сегодня, 14:01Live
«Краснодар» принимает «Локомотив». Быкам нужна ваша поддержка в домашнем матче!
сегодня, 14:00Реклама
Кубок Испании. 2-й раунд. «Вальядолид» против «Реал Авила», «Эспаньол» сыграет с «Барбастро», «Атлетико» – с «Касереньо» в четверг
сегодня, 13:36