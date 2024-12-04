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  • «Соболев бы выпадал из этой игры «Спартака». У «Зенита» без Глушенкова было жиденько, тухловато в атаке – тут любому тяжелее себя проявить». Булатов о форварде
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«Соболев бы выпадал из этой игры «Спартака». У «Зенита» без Глушенкова было жиденько, тухловато в атаке – тут любому тяжелее себя проявить». Булатов о форварде

Виктор Булатов высказался о проблемах Александра Соболева.

27-летний форвард перешел в клуб из Санкт-Петербурга прошлым летом. За 10 игр в составе сине-бело-голубых в Мир РПЛ бывший игрок «Спартака» не отметился результативными действиями.

– Вы сказали, что Соболев – потеря для «Спартака». Смотря на то, как складывается его карьера в «Зените», можете сказать то же самое?

– Мои слова про Соболева со временем теряют актуальность – заиграл Угальде, тема Александра уходит на задний план и забывается. Сейчас в «Спартаке» все быстрые, резкие – Соболев бы из этой игры выпадал, не вписывался.

– Сможет ли Соболев найти себя в «Зените» или последует по пути Бакаева?

– Он сыграл не так много, но есть несколько факторов. Александр сейчас не в оптимальной форме, «Зенит» где-то играет натужно, не показывает яркой командной игры, без Глушенкова у них совсем было жиденько, тухловато в атаке. При такой игре любому форварду себя тяжелее проявить.

К тому же Соболев более зависимый, он не может, как Угальде, сотворить гол из ничего, как второй мяч с «Краснодаром» . Но время еще есть у него, глобальные выводы делать рано, но если так продолжится, руководство «Зенита» задумается, – сказал бывший игрок красно-белых. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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