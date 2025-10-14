Вингер Израиля Соломон об освобождении заложников: «Один из самых счастливых дней в нашей жизни. Мы 2 года молились об этом моменте»
Манор Соломон высказался об освобождении израильских заложников.
В понедельник группировка ХАМАС освободила 20 оставшихся в живых израильских заложников в рамках первого этапа урегулирования конфликта с Израилем.
«Мы рады, что заложники вернулись домой, это один из самых счастливых дней в нашей жизни. Мы молились об этом моменте в течение двух лет, и мы очень счастливы.
Прошлой ночью мы не могли уснуть, мы ждали утра, чтобы увидеть освобождение и празднующих людей. Мы надеемся, что некоторые из них смогут посмотреть завтрашний матч, ведь у этой сборной много болельщиков», – сказал вингер «Вильярреала» и сборной Израиля на пресс-конференции перед матчем с Италией в квалификации ЧМ-2026.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Calciomercato
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости