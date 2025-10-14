Вингер Израиля Соломон об освобождении заложников: «Один из самых счастливых дней в нашей жизни. Мы 2 года молились об этом моменте»

Манор Соломон высказался об освобождении израильских заложников.

В понедельник группировка ХАМАС освободила 20 оставшихся в живых израильских заложников в рамках первого этапа урегулирования конфликта с Израилем.

«Мы рады, что заложники вернулись домой, это один из самых счастливых дней в нашей жизни. Мы молились об этом моменте в течение двух лет, и мы очень счастливы.

Прошлой ночью мы не могли уснуть, мы ждали утра, чтобы увидеть освобождение и празднующих людей. Мы надеемся, что некоторые из них смогут посмотреть завтрашний матч, ведь у этой сборной много болельщиков», – сказал вингер «Вильярреала » и сборной Израиля на пресс-конференции перед матчем с Италией в квалификации ЧМ-2026.