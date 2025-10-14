Нагельсманн о возможном возвращении Нойера в сборную: «Мы не проиграли ни одного матча из-за ошибок вратаря после ухода Ману. Эти разговоры никому не помогают»

Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над сборной Северной Ирландии.

Сборная Германии выиграла матч квалификации ЧМ-2026 со счетом 1:0.

«Это был определенно не самая лучшая наша игра. Стадион был невероятно эмоциональным, нам пришлось выкладываться по полной, бороться за каждый мяч. Даже судье было сложно уловить все детали происходящего. В итоге решающим стал стандарт, мы их много отрабатываем, потому что это важно. Победа была «некрасивой», но самое главное – три очка».

Об игре Оливера Бауманна и о том, раздражают ли его разговоры о возможном возвращении Мануэля Нойера

«С тех пор, как Ману завершил карьеру в сборной, мы не проиграли ни одного матча из-за ошибок вратаря. Ману проводит очень хороший сезон, но у нас нет проблем с вратарями. Эти разговоры никому не помогают: ни нашим вратарям, ни самому Ману, который сосредоточен на «Баварии», – сказал главный тренер сборной Германии.

39-летний Нойер может вернуться в сборную Германии, если Нагельсманн сам с ним свяжется и скажет, что нуждается в нем. У вратаря и тренера не лучшие отношения