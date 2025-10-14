Тренер Уэльса Беллами о 2:4 с Бельгией: «Мы трижды пропустили с пенальти в матчах с ними – что нам делать с руками? Забили им 5 голов, но не набрали ни очка – это тяжело принять»

Главный тренер сборной Уэльса посетовал на пенальти в матче с Бельгией.

Бельгийцы обыграли валлийцев (4:2) в 8-м туре отбора на ЧМ-2026. Два гола в этой игре были забиты Бельгией с одиннадцатиметровой отметки. В качестве главного арбитра на матча работал Даниэль Зиберт .

«Я определенно горжусь игроками. Мы блестяще справились с тем, к чему стремились. Это не здорово, потому что мы проиграли. У нас был импульс, но пенальти придал им сил, и даже болельщики стали тише.

Мы трижды пропустили с пенальти в матчах с Бельгией. Мы забили им пять голов, но не набрали ни одного очка, так что это тяжело принять. У меня нет претензий ко второму [пенальти]. Но первый? Что нам делать с руками?

Это не зависть, и я поздравляю Бельгию, но у нас уже было четыре пенальти из-за игры рукой.

В тот раз мы этого не заслужили. Нам нужно было отреагировать, но они отреагировали лучше», – сказал Крэйг Беллами в интервью Match of the Day Wales.