Желудков о Соболеве в «Зените»: «Не пойму, как из «Спартака» можно кого-то брать, это посторонний человек. В драке два года назад он прыгал ногами и даже бил кого-то, а сейчас обнимается со всеми»

Юрий Желудков высказался об Александре Соболеве.

27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака » прошлым летом. За 10 игр в составе сине-бело-голубых в Мир РПЛ Соболев не отметился результативными действиями.

«Вообще не понятно, зачем Соболева брали в «Зенит ». Мое мнение, что он совсем не нужен команде. После той драки, которая была два года назад в кубковом матче со «Спартаком, он пришел в «Зенит» налаживать обстановку. Это посторонний человек.

Вообще не пойму, как из «Спартака» можно кого-то брать. В «Зените» он чужой человек, поэтому у него ничего не получается. В той драке, которая была два года назад, Соболев прыгал ногами и даже бил кого-то, а сейчас пришел в «Зенит» и обнимается со всеми», – сказал бывший полузащитник «Зенита».