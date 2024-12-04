Парфенов о 0+0 Соболева в 10 играх за «Зенит» в РПЛ: «А что должно было произойти? Чудо какое-то? Надо время. Все другое: требования, партнеры»

Дмитрий Парфенов высказался об игре Александра Соболева за «Зенит».

27-летний форвард перешел в клуб из Санкт-Петербурга прошлым летом. За 10 игр в составе сине-бело-голубых в Мир РПЛ бывший игрок «Спартака» не отметился результативными действиями.

– Александр Соболев снова получил шанс от Семака и снова не забил за «Зенит». Не превращается ли его пребывание в «Зените» в какой-то анекдот?

– А что должно было произойти? Чудо какое-то? Надо время. Он пришел в команду, которая на протяжении шести лет становилась чемпионом. Здесь надо доказывать, что ты – первый номер. Все другое: требования, партнеры.

– Но, может, все-таки Соболев зря перешел в «Зенит»? Не его команда, бывает же такое.

– Сейчас он забьет один-два мяча, и вы же первый скажете: «Вот, почувствовал». Переход Соболева – это уже совершенный факт. А говорить о чем? Он только может сожалеть или не сожалеть. И «Зенит». Мы здесь вообще никакого отношения не имеем. И вы, и я, и любой болельщик.

– Получается, что если у «Спартака» так расцвел Угальде, то Соболев для него оказался не потеря. Еще и деньги получили.

– Свято место пусто не бывает, есть такая поговорка. Вы сами знаете, какие игроки уходили из «Спартака », а он оставался. Может быть, Угальде почувствовал, что он – номер один и игра выстраивается под то, что ему комфортно. Насколько было бы Соболеву комфортно, никто не знает. Но опять же, перейти – это было желание Соболева. Что здесь комментировать? – сказал бывший игрок красно-белых.