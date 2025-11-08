Силкин о поражении «Динамо»: «Футболисты, видимо, посчитали, что «Акрон» – не команда. Надо дать Карпину работать – не будет толку от постоянных смен тренеров»

Сергей Силкин: «Динамо» надо дать Карпину возможность работать.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение команды от «Акрона» (1:2) в матче 15-го тура Мир РПЛ.

«Динамо » перестраивается. Просто этот процесс затянулся. Всем хочется, чтобы команда побеждала.

Видимо, игроки «Динамо» посчитали, что «Акрон» – это не команда и можно легко взять очки, но не так-то просто. Если до игры не настроился, то все.

Результат плачевный, однако надо дать возможность работать Валерию Карпину . От постоянных смен тренеров толку не будет. Тренеру тоже нужно время, чтобы освоиться», – сказал Сергей Силкин .

«Динамо» провело худший первый круг с сезона-2019/20: при Карпине набрали 17 очков. При Личке в прошлом сезоне было 30