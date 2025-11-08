Силкин о поражении «Динамо»: «Футболисты, видимо, посчитали, что «Акрон» – не команда. Надо дать Карпину работать – не будет толку от постоянных смен тренеров»
Сергей Силкин: «Динамо» надо дать Карпину возможность работать.
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение команды от «Акрона» (1:2) в матче 15-го тура Мир РПЛ.
«Динамо» перестраивается. Просто этот процесс затянулся. Всем хочется, чтобы команда побеждала.
Видимо, игроки «Динамо» посчитали, что «Акрон» – это не команда и можно легко взять очки, но не так-то просто. Если до игры не настроился, то все.
Результат плачевный, однако надо дать возможность работать Валерию Карпину. От постоянных смен тренеров толку не будет. Тренеру тоже нужно время, чтобы освоиться», – сказал Сергей Силкин.
«Динамо» провело худший первый круг с сезона-2019/20: при Карпине набрали 17 очков. При Личке в прошлом сезоне было 30
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
