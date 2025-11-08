36

«МЮ» впервые при Амориме не проигрывает 5 матчей АПЛ подряд – 2 ничьих и 3 победы

«МЮ» не проигрывает 5 матчей подряд.

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений до 5 матчей.

Команда тренера Рубена Аморима сегодня сыграла вничью 2:2 с «Тоттенхэмом».

У «МЮ», таким образом, продлилась серия без поражений до пяти игр – 3 победы и 2 ничьих. Такая серия без поражений в АПЛ случилась с «МЮ» впервые при Амориме.

Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
Тоттенхэм
премьер-лига Англия
