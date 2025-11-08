Лещенко о «Динамо»: «Кошмар! Так нельзя играть! Ни одна из позиций не работает, сплошные ошибки»
Лев Лещенко о «Динамо»: кошмар, так нельзя играть!.
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко раскритиковал игру команды после поражения от «Акрона» (1:2) в 15-м туре Мир РПЛ.
«Одним словом – кошмар! Ничего не хочется говорить. Кроме раздражения игра ничего не вызывает. Сумбур вместо игры.
Ни одна из позиций не работает – ни оборона, ни нападение. Ничего. И сплошные ошибки, привозят сами себе уже восьмой или девятый гол. Так нельзя играть!» – сказал Лещенко.
Источник: «Спорт-Экспресс»
