Лещенко о «Динамо»: «Кошмар! Так нельзя играть! Ни одна из позиций не работает, сплошные ошибки»

Лев Лещенко о «Динамо»: кошмар, так нельзя играть!.

Народный артист России и болельщик «Динамо » Лев Лещенко раскритиковал игру команды после поражения от «Акрона» (1:2) в 15-м туре Мир РПЛ .

«Одним словом – кошмар! Ничего не хочется говорить. Кроме раздражения игра ничего не вызывает. Сумбур вместо игры.

Ни одна из позиций не работает – ни оборона, ни нападение. Ничего. И сплошные ошибки, привозят сами себе уже восьмой или девятый гол. Так нельзя играть!» – сказал Лещенко.