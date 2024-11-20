«В Курске три раза останавливали. Благодарны, что тут только один». Тренер «Иртыша» Мишаткин – о паузе в матче из-за ракетной опасности в Брянске
«Иртыш» и «Динамо» Брянск сыграли 0:0 в первом стыковом матче LEON Второй лиги А.
– Мы сюда добирались 24 часа, поездка заняла 24 часа. Мы даже тренировку отменили, потому что надо было ребятам дать отдохнуть, благодарен им в первую очередь, им очень тяжело. На тяжелом поле они сыграли довольно-таки боевито.
– Для вас 0:0 – приемлемый результат? Команды в равных условиях перед второй игрой.
– Да они всегда в равных, только там-то поле будет хорошее, условия для футбола. Футбол-то строится, когда хорошие условия, а не когда поле в таком состоянии. Поэтому про футбол здесь говорить вообще не стоит.
– Матч прерывался из-за ракетной опасности. Это как-то сказалось на команде?
– Вы знаете, у нас уже был опыт. Мы уже были в Курске. Там три раза останавливались, так что здесь благодарны, что останавливались только один раз, – заявил Мишаткин на пресс-конференции.
Напомним, матч в Брянске на 45 минут прерывали из-за ракетной опасности.
Остановка произошла в конце первого тайма.
Ответная игра пройдет в Омске 24 ноября.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий