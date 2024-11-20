Главный тренер омского «Иртыша» Максим Мишаткин прокомментировал матч в Брянске.

«Иртыш» и «Динамо» Брянск сыграли 0:0 в первом стыковом матче LEON Второй лиги А.

– Мы сюда добирались 24 часа, поездка заняла 24 часа. Мы даже тренировку отменили, потому что надо было ребятам дать отдохнуть, благодарен им в первую очередь, им очень тяжело. На тяжелом поле они сыграли довольно-таки боевито.

– Для вас 0:0 – приемлемый результат? Команды в равных условиях перед второй игрой.

– Да они всегда в равных, только там-то поле будет хорошее, условия для футбола. Футбол-то строится, когда хорошие условия, а не когда поле в таком состоянии. Поэтому про футбол здесь говорить вообще не стоит.

– Матч прерывался из-за ракетной опасности. Это как-то сказалось на команде?

– Вы знаете, у нас уже был опыт. Мы уже были в Курске. Там три раза останавливались, так что здесь благодарны, что останавливались только один раз, – заявил Мишаткин на пресс-конференции.

Напомним, матч в Брянске на 45 минут прерывали из-за ракетной опасности .

Остановка произошла в конце первого тайма.

Ответная игра пройдет в Омске 24 ноября.