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«Сирены – ничего страшного, мы должны быть готовы ко всему». Защитник «Иртыша» Полковников – о матче, прерванном из-за ракетной опасности

Защитник «Иртыша» Максим Полковников высказался после матча с «Динамо» Брянск.

Команды сыграли 0:0 в первом стыковом матче LEON Второй лиги А.

– Нам нужна была победа, но не проиграли, эти 0:0 дадут нужный толчок.

– Условия матча – натуральное поле, вынужденная пауза – как-то повлияли на вас?

– Мы должны быть готовы к любым ситуациям. Да, играем на искусственном поле, а тут натуральное, не должно быть препятствием. И сирены эти, что отдыхать пошли раньше времени, так сказать, что пауза была – ничего страшного. Мы готовы ко всему.

– 0:0 – хороший результат для «Иртыша»?

– Удовлетворительный, – сказал Полковников во флэш-интервью после матча.

Напомним, матч в Брянске по ходу первого тайма на 45 минут прерывали из-за ракетной опасности.

Ответная игра пройдет в Омске 24 ноября.

Опубликовано: Sports
logoВторая лига А
происшествия
logoИртыш Омск
logoДинамо Брянск
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