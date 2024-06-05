Сычев о работе президентом «Иртыша»: «Намного сложнее, чем играть в футбол. Но я получил опыт на курсах ФИФА и в РФС»

Дмитрий Сычев заявил, что нагрузка на президента клуба выше, чем на игроков.

30 января был назначен президентом «Иртыша». В настоящий момент команда из занимает четвертое место в группе «Серебро» LEON Второй лиги А и претендует на выход в «Золото».

– Работаем тихо, наша задача – подняться в «Золото» Второй лиги. Мы должны выстроить фундамент клуба и в целом поменять отношение к футболу.

– Удается?

– Это непросто, результаты будут видны чуть позже. Есть определенные сложности, но мы работаем правильно. Так и надо строить футбольный клуб.

– Как вам дается работа функционером в российском футболе?

– Конечно, это намного сложнее, чем играть в футбол. Но тот опыт, который я получил на курсах и будучи вовлеченным в работу , дает мне понимание, как надо работать.

Также мне помогает опыт, приобретенный за время футбольной карьеры, – сказал бывший футболист «Локомотива», сборной России и президент омского «Иртыша».