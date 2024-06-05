Сычев о работе президентом «Иртыша»: «Намного сложнее, чем играть в футбол. Но я получил опыт на курсах ФИФА и в РФС»

Теги Дмитрий Сычев премьер-лига Россия ФИФА РФС Иртыш Омск Матч ТВ Вторая лига А Футбол

Дмитрий Сычев заявил, что нагрузка на президента клуба выше, чем на игроков.

30 января Сычев был назначен президентом «Иртыша». В настоящий момент команда из Омска занимает четвертое место в группе «Серебро» LEON Второй лиги А и претендует на выход в «Золото».

– Работаем тихо, наша задача – подняться в «Золото» Второй лиги. Мы должны выстроить фундамент клуба и в целом поменять отношение к футболу.

– Удается?

– Это непросто, результаты будут видны чуть позже. Есть определенные сложности, но мы работаем правильно. Так и надо строить футбольный клуб.

– Как вам дается работа функционером в российском футболе?

– Конечно, это намного сложнее, чем играть в футбол. Но тот опыт, который я получил на курсах ФИФА и будучи вовлеченным в работу РФС, дает мне понимание, как надо работать.

Также мне помогает опыт, приобретенный за время футбольной карьеры, – сказал бывший футболист «Локомотива», сборной России и президент омского «Иртыша».

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1 комментарий
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Ошибка, что в заголовоек не вставили главную часть фразу: "Также мне помогает опыт, приобретенный за время футбольной карьеры". Потому что без чеканки никуда в футболе
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