Сычев о работе президентом «Иртыша»: «Намного сложнее, чем играть в футбол. Но я получил опыт на курсах ФИФА и в РФС»
Дмитрий Сычев заявил, что нагрузка на президента клуба выше, чем на игроков.
30 января Сычев был назначен президентом «Иртыша». В настоящий момент команда из Омска занимает четвертое место в группе «Серебро» LEON Второй лиги А и претендует на выход в «Золото».
– Работаем тихо, наша задача – подняться в «Золото» Второй лиги. Мы должны выстроить фундамент клуба и в целом поменять отношение к футболу.
– Удается?
– Это непросто, результаты будут видны чуть позже. Есть определенные сложности, но мы работаем правильно. Так и надо строить футбольный клуб.
– Как вам дается работа функционером в российском футболе?
– Конечно, это намного сложнее, чем играть в футбол. Но тот опыт, который я получил на курсах ФИФА и будучи вовлеченным в работу РФС, дает мне понимание, как надо работать.
Также мне помогает опыт, приобретенный за время футбольной карьеры, – сказал бывший футболист «Локомотива», сборной России и президент омского «Иртыша».