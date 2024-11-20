Форвард «Иртыша» Янушковский показал средний палец болельщикам «Динамо» Брянск, уходя на замену. Момент попал в трансляцию
Нападающий омского «Иртыша» Роман Янушковский показал неприличный жест фанатам.
На 67-й минуте стыкового матча Leon-Второй лиги А Янушковский уходил с поля, на замену вместо него готовился выходить Артем Галаджан. В ответ на недовольство болельщиков тем, что он медленно покидает поле, игрок «Иртыша» показал в сторону трибун средний палец.
Матч завершился со счетом 0:0. По ходу первого тайма игру на 45 минут прерывали из-за сигнала ракетной опасности.
Ответный матч пройдет в Омске 24 ноября.
Опубликовано: Sports
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