LEON Вторая лига А. Стыковые матчи. «Динамо» Брянск принимает «Иртыш»
Клубы LEON Второй лиги А проводят стыковые матчи.
«Динамо» Брянск и «Иртыш» играют в стыковых матчах за право участия во втором этапе LEON Второй лиги А в группе «Серебро».
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Серебро»
Стыковые матчи
20 ноября
«Динамо» Брянск – «Иртыш» Омск – 14:00
24 ноября
«Иртыш» Омск – «Динамо» Брянск – 14:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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