LEON Вторая лига А. Стыковые матчи. «Динамо» Брянск принимает «Иртыш»

Клубы LEON Второй лиги А проводят стыковые матчи.

«Динамо» Брянск и «Иртыш» играют в стыковых матчах за право участия во втором этапе LEON Второй лиги А в группе «Серебро».

LEON Вторая лига

Дивизион А

Группа «Серебро»

Стыковые матчи

20 ноября

«Динамо» Брянск – «Иртыш» Омск – 14:00

24 ноября

«Иртыш» Омск – «Динамо» Брянск – 14:00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.