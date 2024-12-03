У Ямаля 8 голевых передач в сезоне Ла Лиги. Вингер «Барсы» лидирует в списке ассистентов
Ламин Ямаль отдал восьмой результативный пас в сезоне Ла Лиги.
Вингер «Барселоны» ассистировал Рафинье Диасу в матче с «Мальоркой» в 19-м туре чемпионата Испании (5:1, второй тайм).
На счету 17-летнего футболиста 5 забитых мячей и 8 голевых передач в 14 матчах текущего розыгрыша Ла Лиги. Он занимает первое место в списке лучших ассистентов лиги.
Статистику Ямаля можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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