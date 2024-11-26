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  • Мбаппе создал 13 моментов для партнеров в Ла Лиге, Рафинья – 44, Винисиус – 29. Килиан сделал лишь один отбор и ходит пешком 76% времени
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Мбаппе создал 13 моментов для партнеров в Ла Лиге, Рафинья – 44, Винисиус – 29. Килиан сделал лишь один отбор и ходит пешком 76% времени

Килиан Мбаппе создает меньше моментов, чем Винисиус Жуниор.

В этом сезоне у форварда «Реала» в общей сложности 13 ключевых передач и результативных передач в Ла Лиге. В то же время у Рафиньи из «Барселоны» их 44, у Винисиуса Жуниора, партнера Мбаппе, 29, у Антуана ГризманнаАтлетико») и Ламина ЯмаляБарселона») – по 26. Суммарно больше Килиана создают 14 нападающих.

Если учитывать только создание явных голевых моментов, то у Мбаппе их всего два. У Рафиньи – 14, Ямаля – 12, Гризманна и Винисиуса – по 7.

Также французский футболист «Реала» сделал один отбор (делит 91-е место в Ла Лиге среди форвардов), 17 раз вернул мяч своей команде (делит 49-е место), сделал 35 спринтов (22-й). Он ходит пешком 76% времени – это третий показатель в чемпионате.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoКилиан Мбаппе
logoАнтуан Гризманн
ESPN
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoВинисиус Жуниор
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoРафинья Диас
logoБарселона
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