Мбаппе создал 13 моментов для партнеров в Ла Лиге, Рафинья – 44, Винисиус – 29. Килиан сделал лишь один отбор и ходит пешком 76% времени
Килиан Мбаппе создает меньше моментов, чем Винисиус Жуниор.
В этом сезоне у форварда «Реала» в общей сложности 13 ключевых передач и результативных передач в Ла Лиге. В то же время у Рафиньи из «Барселоны» их 44, у Винисиуса Жуниора, партнера Мбаппе, 29, у Антуана Гризманна («Атлетико») и Ламина Ямаля («Барселона») – по 26. Суммарно больше Килиана создают 14 нападающих.
Если учитывать только создание явных голевых моментов, то у Мбаппе их всего два. У Рафиньи – 14, Ямаля – 12, Гризманна и Винисиуса – по 7.
Также французский футболист «Реала» сделал один отбор (делит 91-е место в Ла Лиге среди форвардов), 17 раз вернул мяч своей команде (делит 49-е место), сделал 35 спринтов (22-й). Он ходит пешком 76% времени – это третий показатель в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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