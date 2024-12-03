Карло Анчелотти: «Реал» продолжит бороться, несмотря на все трудности. Когда вернутся Винисиус, Камавинга, Алаба, мы будем сражаться еще сильнее»
Карло Анчелотти заявил, что «Реал» продолжит борьбу, несмотря на все трудности.
– Как вы?
– Очень хорошо. Несмотря на все трудности, которые у нас были в последнее время, мы продолжаем бороться. Никто не думает, что в декабре можно что-то выиграть, но нужно оставаться в игре, и, несмотря на сложную ситуацию, в которой мы оказались, мы боремся, как всегда.
Когда вернутся Винисиус, Камавинга, Алаба... мы будем сражаться еще сильнее, – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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