«Реал» планирует подписать Трента летом бесплатно. В клубе считают, что зимой «Ливерпуль» потребует за защитника большую сумму, несмотря на истекающий контракт (The Telegraph)

«Реал» готов отказаться от трансфера Трента Александер-Арнолда в январе.

По данным The Telegraph, мадридский клуб считает более предпочтительным подписание защитника летом на правах свободного агента после истечения контракта с «Ливерпулем ».

В «Реале » считают, что подписать Трента в середине сезона будет трудно, поскольку «Ливерпуль» может запросить крупную сумму, несмотря на истекающее соглашение. Отмечается, что защитник является важным игроком для команды Арне Слота.

В текущем сезоне Трент провел 12 матчей в АПЛ . Его статистику можно найти здесь .