Артета об Амориме в «МЮ»: «Его влияние уже видно – в том, как команда хочет играть. Сезон АПЛ на ранней стадии, шанс на титул имеет любая команда, способная одерживать победы одну за другой»
Микель Артета высказался о влиянии Рубена Аморима на игру «Манчестер Юнайтед».
«Уже можно увидеть его влияние на то, как команда хочет играть. Он всегда был четким и успешным в своей работе со «Спортингом». В том стиле игры, который он внедрял там. Он принес новую энергию, но мы будем сосредоточены на себе.
У нас сейчас хорошая серия, и мы снова находимся в хорошем ритме. Это будет большое и красивое противостояние с «Манчестер Юнайтед».
Сезон еще на ранней стадии. Любая команда, которая способна одерживать победы одну за другой, имеет шанс [на титул]. Я думаю, что возможно все», – сказал главный тренер «Арсенала».
Первый разгром Аморима – 4:0 в АПЛ. Но по-прежнему сумбурная игра
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
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