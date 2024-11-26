Микель Артета: «Арсенал» доминировал в матче с «Интером», который должен был выиграть ЛЧ в 2023-м, но не победил. Мы должны быть беспощадны и эффективны в штрафной»

Микель Артета поделился ожиданиями от матча со «Спортингом».

Во вторник «Арсенал» сыграет с лиссабонским клубом на выезде в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

– Конечно, нам нужно кое-что улучшить. Думаю, мы сделали верные шаги, если вспомнить, как мы играли против «Интера » – команды, которая доминировала в своем чемпионате, вышла в финал Лиги чемпионов и должна была выиграть его.

Мы доминировали в той игре. Но реальность такова, что нужно было добиться [победы], но мы этого не сделали. Дальше нам необходимо что-то предпринять: быть беспощадными, эффективными в штрафной соперника и делать то, что мы должны сделать, чтобы увезти три очка.

– Вы уже беспокоитесь о своем положении в турнирной таблице?

– Мы определенно хотели быть выше. Но сейчас наша ситуация такова. Нужно смотреть правде в глаза и контролировать все, что в наших силах, то есть играть так, чтобы выиграть матч, бороться за победу и пройти в следующий этап как можно раньше. Завтра у нас будет прекрасная возможность сделать это, – сказал главный тренер «Арсенала ».