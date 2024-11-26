  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Микель Артета: «Арсенал» доминировал в матче с «Интером», который должен был выиграть ЛЧ в 2023-м, но не победил. Мы должны быть беспощадны и эффективны в штрафной»
6

Микель Артета: «Арсенал» доминировал в матче с «Интером», который должен был выиграть ЛЧ в 2023-м, но не победил. Мы должны быть беспощадны и эффективны в штрафной»

Микель Артета поделился ожиданиями от матча со «Спортингом».

Во вторник «Арсенал» сыграет с лиссабонским клубом на выезде в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

– Конечно, нам нужно кое-что улучшить. Думаю, мы сделали верные шаги, если вспомнить, как мы играли против «Интера» – команды, которая доминировала в своем чемпионате, вышла в финал Лиги чемпионов и должна была выиграть его.

Мы доминировали в той игре. Но реальность такова, что нужно было добиться [победы], но мы этого не сделали. Дальше нам необходимо что-то предпринять: быть беспощадными, эффективными в штрафной соперника и делать то, что мы должны сделать, чтобы увезти три очка.

– Вы уже беспокоитесь о своем положении в турнирной таблице?

– Мы определенно хотели быть выше. Но сейчас наша ситуация такова. Нужно смотреть правде в глаза и контролировать все, что в наших силах, то есть играть так, чтобы выиграть матч, бороться за победу и пройти в следующий этап как можно раньше. Завтра у нас будет прекрасная возможность сделать это, – сказал главный тренер «Арсенала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football London
logoАрсенал
logoИнтер
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoСпортинг
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Португалия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Интер» и «Ливерпуль» лидируют в рейтинге клубов от Opta, «Сити» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Зенит» – 90-й. Индзаги доволен: «Работаем, чтобы радовать болельщиков и клуб»
20сегодня, 19:36
Артета о 0:1 с «Интером»: «Лучшая игра «Арсенала» в еврокубках за последние несколько лет, горжусь игроками. Вот такой я хочу видеть свою команду»
287 ноября, 10:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Карпин о соперниках России: «Деваться некуда – или товарищеские с Брунеем, или не играть вообще. С Сан-Марино и Лихтенштейном все в отборе унижают себя?»
428 минут назад
Беллингем признан лучшим игроком прошлого сезона Ла Лиги Испанской ассоциацией футболистов
1534 минуты назадФото
Каррагер о словах Салаха про контракт с «Ливерпулем»: «Это эгоистично, я разочарован. Сейчас важнее победа в АПЛ, а не будущее Мохамеда, Трента или ван Дейка»
838 минут назад
Шкриньяр согласился перейти в «Ювентус». Туринцы хотят предложить «ПСЖ» своих игроков, чтобы снизить сумму трансфера (Foot Mercato)
554 минуты назад
Карпин о Дзюбе в сборной: «Почему он должен получить вызов? Мы решили не приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать после возвращения. Все это не стоит выеденного яйца»
28сегодня, 21:24
Тебас о желании Переса транслировать футбол бесплатно: «А еще бесплатный хлеб, табак, джин и бесплатные шоты. Удачи»
48сегодня, 20:52
«МЮ» хочет подписать левого защитника и рассматривает Тео Эрнандеса, Дэвиса и Керкеза
12сегодня, 20:39
Джейми Каррагер: «Сити» не уволит Пепа, даже если не будет ничего выигрывать 2-3 года. Кто лучше него? Фергюсона и Клоппа тоже было невозможно уволить»
13сегодня, 20:25
Пеп о 5 подряд поражениях «Сити»: «Плохой сезон по нашим меркам, но мы заслуживаем терпения, когда проигрываем. С вершины можно только опуститься. Поздравим того, кто получит нашу корону»
11сегодня, 20:02
«Россия могла бы выйти в финал ЧМ-2018, если бы не Черчесов. Мне не нравится, что он мнит себя великим. При нем был всего один классный матч за 3 года». Попов о тренере
46сегодня, 19:43
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» уступил «Вест Хэму»
87726 минут назад
Ротенберг-младший о работе в «Локо»: «Я всегда ставил самые высокие цели, когда был игроком, мечтал выиграть РПЛ. Параллельно понимал, что после футбола нужно тоже чем-то заниматься»
232 минуты назад
Чемпионат Италии. «Удинезе» и «Эмполи» сыграли вничью, «Венеция» уступила «Лечче»
12447 минут назадLive
Генич о «Спартаке»: «Барко – суперприобретение. Про Угальде не могу этого сказать – у него нет такого набора качеств, как у Промеса, например. Квинси – легенда, он делал разницу»
4сегодня, 21:12
Райт об «МЮ» при Амориме: «6-е место по итогам сезона было бы идеальным результатом. Мне понравилось, что Рубен сказал, что изменится игра, прежде всего»
сегодня, 21:09
Чистяков не покинет «Зенит» зимой. С защитником не планируют расставаться, несмотря на интерес нескольких клубов (Metaratings)
2сегодня, 20:47
Пулишич о целях «Милана»: «Мы всегда стремимся побеждать и выигрывать титулы. ЛЧ – один из важнейших турниров, хотим пройти как можно дальше»
сегодня, 20:28
Кейн о матче с «ПСЖ» Сафонова: «Бавария» постарается завладеть мячом и прессинговать, особенно вратаря. Будет сложная игра против отличной команды»
8сегодня, 20:16
У Викарио перелом голеностопа. Вратарь «Тоттенхэма» перенес операцию
9сегодня, 20:09
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду в гостях победил «Аль-Гарафу», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кванчжу» в среду
4сегодня, 20:05